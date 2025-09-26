Werbung







Webinar: Ether | Bitcoin - Rekordjagd oder Markteintrübung?

Bitcoin und Ether können auf deutliche Kurszuwächse und neue Rekordstände im Jahr 2025 zurückblicken. Zugleich bleibt bei Bitcoin der Kursanstieg in den ersten knapp 9 Monaten hinter der Performance der letzten Jahre zurück. Sofern die letzten Monaten 2025 der Blaupause aus 2023 und 2024 folgen, sollten weitere Rekorde möglich sein. Gegenwind droht jedoch von der allgemein vorherrschenden Stimmung an den globalen Finanzmärkten. So dürften nicht nur die Leitzinssenkungserwartungen gegenüber der US-Notenbank leicht überzogen sein, sondern zudem das allgemeine fundamentale Umfeld vor dem Hintergrund einer nachlassenden Dynamik des Wirtschaftswachstums eintrüben.

Wie sich die Aussichten unter der Gemengelage gestaltet und wie sich Kryptowerte sinnvoll im Depot einsetzen lassen analysiert Sören Hettler Gruppenleiter Anlagestrategie und Privatkunden exklusiv im Trading-Webinar am Montag, 29.09. um 19:00 Uhr.

