Anzeige
Mehr »
Freitag, 26.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Hot Stock: KI-Boom treibt Kupfer in neue Dimensionen - jetzt profitieren!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
DZ Bank
26.09.2025 13:41 Uhr
282 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Webinar: Ether & Bitcoin - Rekordjagd oder Markteintrübung?

Werbung



Webinar: Ether | Bitcoin - Rekordjagd oder Markteintrübung?

Bitcoin und Ether können auf deutliche Kurszuwächse und neue Rekordstände im Jahr 2025 zurückblicken. Zugleich bleibt bei Bitcoin der Kursanstieg in den ersten knapp 9 Monaten hinter der Performance der letzten Jahre zurück. Sofern die letzten Monaten 2025 der Blaupause aus 2023 und 2024 folgen, sollten weitere Rekorde möglich sein. Gegenwind droht jedoch von der allgemein vorherrschenden Stimmung an den globalen Finanzmärkten. So dürften nicht nur die Leitzinssenkungserwartungen gegenüber der US-Notenbank leicht überzogen sein, sondern zudem das allgemeine fundamentale Umfeld vor dem Hintergrund einer nachlassenden Dynamik des Wirtschaftswachstums eintrüben.

Wie sich die Aussichten unter der Gemengelage gestaltet und wie sich Kryptowerte sinnvoll im Depot einsetzen lassen analysiert Sören Hettler Gruppenleiter Anlagestrategie und Privatkunden exklusiv im Trading-Webinar am Montag, 29.09. um 19:00 Uhr.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Falko Block, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Sören Hettler, Gruppenleiter Anlagestrategie und Privatkunden bei der DZ BANK


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


© 2025 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.