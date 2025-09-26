Wien (www.fondscheck.de) - Invesco hat den Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF (ISIN IE000YNVI4W4/ WKN A41C4U) lanciert, so die Experten von FONDS professionell. Damit erweitere der US-Asset-Manager sein Angebot an systematischen aktiven Aktienstrategien. Dieses Sortiment, das bereits den im Mai aufgelegten weltweit anlegenden Invesco Global Enhanced Equity ETF (ISIN IE000TZ4SIN6/ WKN A41006) umfasse, solle künftig um weitere börsengehandelte Fonds mit Schwerpunkt auf einzelnen Regionen und Ländern ergänzt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de