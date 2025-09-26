Stuttgart (www.fondscheck.de) - Das Ziel der Anlagepolitik des LBBW Multi Global (ISIN DE0009766881/ WKN 976688) ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften, so die Experten von LBBW Asset Management.Bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens dürften in Aktien angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen seien. Zur weiteren Diversifikation sei aktuell beabsichtigt, bis zu 10 Prozent in 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle anzulegen. Die Investmentgesellschaft dürfe in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Land Baden-Württemberg, Freistaat Bayern, Land Berlin, Land Brandenburg, Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Land Hessen, Land Mecklenburg-Vorpommern, Land Niedersachsen, Land Nordrhein-Westfalen, Land Rheinland-Pfalz, Land Saarland, Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt, Land Schleswig-Holstein, Freistaat Thüringen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens anlegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
