Die Aktie der Porsche AG stand zu Wochenbeginn gehörig unter Druck. Nach einer erneuten Gewinnwarnung ging es mit dem Papier des Luxusauto-Herstellers bis auf 39,62 Euro nach unten. Viele Analysten reduzierten ihre Kursziele. Sollten Anleger antizyklisch zugreifen?Der Sportwagenbauer Porsche AG sieht sich nach der umstrittenen Entscheidung, Verbrenner-Modelle länger im Programm zu behalten, weiter auf Kurs. "Für mich ist es keine Umkehr", sagte Produktionsvorstand Albrecht Reimold in Leipzig. Er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
