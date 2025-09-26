Berlin/Tokio (ots) -Save the Children und Unternehmenspartner UNIQLO setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort: Ab heute sind unter dem Motto "Ein Zeichen für Frieden setzen" vier neue T-Shirts der Charity-Kollektion "PEACE FOR ALL" weltweit erhältlich. Der Erlös fließt unter anderem an Save the Children und unterstützt damit Kinder in Not rund um die Welt."In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, Solidarität zu zeigen und Kindern in Krisen- und Konfliktgebieten zur Seite zu stehen", sagt Tania Roach, Vorständin für Markenführung, Marketing und Fundraising bei Save the Children Deutschland. "Die Partnerschaft mit UNIQLO ermöglicht Save the Children im Rahmen der 'PEACE FOR ALL'-Initiative, noch mehr Kinder mit lebensrettender Hilfe zu erreichen."Die neuen Designs stammen von dem Go-Weltmeister Ryo Ichiriki, dem Medizin-Nobelpreisträger Dr. Tasuku Honjo und von den Astronauten Gary Lai, Leland Melvin und Sian Proctor im Namen der Organisation "Club for the Future". Ihre Motive stehen für Verbindung, Hoffnung und gesellschaftlichen Zusammenhalt."Das Charity-Projekt 'PEACE FOR ALL' wird von jeder einzelnen Person angetrieben, die eines der T-Shirts trägt. Alle können somit einen kleinen Teil leisten, um unserem Wunsch näherzukommen - dem Wunsch einer Welt, in der sich jeder Mensch jeden Tag sicher fühlt", sagt Sara Fehres, Sustainability Managerin von UNIQLO Deutschland und Polen.Diese fortlaufende Initiative von UNIQLO hat das Ziel, Friedensbotschaften zu vermitteln und internationale Organisationen, darunter auch Save the Children, zu unterstützen. Seit dem Start der Initiative im Sommer 2022, an der sich bereits 45 berühmte Persönlichkeiten aus aller Welt beteiligt haben, wurden mehr als sieben Millionen T-Shirts verkauft und damit rund 12,8 Millionen Euro gespendet.Die Spenden an Save the Children fließen in den "Children's Emergency Fund" für Kinder in Not weltweit sowie in ausgewählte internationale Projekte der Kinderrechtsorganisation in Krisen- und Konfliktgebieten wie Syrien, der Ukraine und dem Gazastreifen. Zusätzlich bieten UNIQLO-Stores in Deutschland und weiteren EU-Ländern bis Ende Oktober 2025 die Möglichkeit, direkt an der Kasse für Save the Children zu spenden.Hinweis für die Redaktion:Mehr Informationen zur Charity-Kollektion "PEACE FOR ALL" finden Sie unter https://www.uniqlo.com/de/de/special-feature/peace-for-all und https://www.savethechildren.de/uniqlo/.Über Save the Children:Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren. www.savethechildren.dePressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Marie-Sophie SchwarzerTel.: +49 (0)30 - 27 59 59 79 - 226Mail: marie.schwarzer@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106106/6126170