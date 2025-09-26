Die Vereinbarung stärkt Alset bei seinen Aktivitäten zur Förderung moderner KI-Infrastrukturlösungen, bei der Steigerung des Umsatzwachstums und beim Ausbau globaler Geschäftschancen für seine Vorzeigeplattform Lyken.AI

VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / 26. September 2025 - Alset AI Ventures Inc. (TSXV:GPUS) (OTC:GPUSF) (FWB:1R6, WKN:A40M0J) ("Alset AI" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz ("KI"), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass es am 25. September 2025 eine Referral-Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit einem führenden, börsennotierten und international tätigen KI-Infrastrukturunternehmen (der "Referee") abgeschlossen hat.

Die Vereinbarung macht Alset AI offiziell zum Referenzpartner und versetzt das Unternehmen in die Lage, potenzielle Kunden mit größerem Bedarf an den Referee weiterzuvermitteln. Darüber hinaus erwarten sich Alset AI und sein Vorzeigeprodukt, die Cloud-Service-Provider-Plattform Lyken.AI ("Lyken"), durch den Zugriff auf das gesamte Spektrum von Produkten, Dienstleistungen und Ressourcen des Referees eine erhebliche Stärkung des Lyken-Netzwerks.

Dank dieser Zusammenarbeit kann Alset AI sein Lieferanten-Ökosystem - einen zentralen Pfeiler seiner langfristigen Wachstumsstrategie - entscheidend erweitern und seine bestehenden Lieferanten- und Technologiebeziehungen komplementieren. Durch die Einbindung eines international führenden Anbieters von KI-Infrastruktur in sein Lieferanten-Netzwerk erwartet sich Alset AI folgende Vorteile:

- Stärkung der Kompetenzen von Lyken, seine bestehenden kommerziellen Pipelines zu bedienen;

- Einführung neuer Funktionen, die Lyken für große Unternehmen und institutionelle Kunden noch attraktiver machen;

- Bereitstellung erstklassiger Infrastrukturressourcen für kanadische und internationale Kunden.

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung wird Alset AI qualifizierte Leads für den Referee ermitteln und sowohl bei Pre-Sale-Transaktionen als auch bei abschließenden Kauftransaktionen mit den vom Referee akzeptierten Leads (jeweils ein "Kunde") unterstützend tätig sein. Der Referee vergütet Alset AI für abgeschlossene Verkaufstransaktionen auf Grundlage eines prozentualen Anteils am Erlös, der im Zusammenhang mit den von jedem Kunden erbrachten Dienstleistungen erzielt wird. Die Vereinbarung bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, es sei denn, (i) sie wird automatisch beendet, wenn Alset AI dem Referee zwölf (12) Monate in Folge keinen potenziellen Kundenkontakt vermittelt, oder (ii) entweder Alset AI oder der Referee beenden die Vereinbarung mit einer Frist von 45 Tagen in schriftlicher Form.

"Diese Referenzvereinbarung ist für uns von Alset AI ein wichtiger Meilenstein beim Aufbau eines stabilen Lieferanten-Ökosystems", so Adam Ingrao, CEO von Alset AI. "Die Zusammenarbeit mit diesem international tätigen Anbieter von KI-Infrastruktur schafft für Lyken eine einzigartige Möglichkeit zur Umsatzsteigerung, Erweiterung seiner Pipeline und rascheren Bereitstellung von Lösungen für Kunden weltweit. Dabei geht es darum, unsere Reichweite zu vergrößern, Ressourcen zu erschließen und unsere Plattform langfristig für nachhaltiges Wachstum zu positionieren."

Über Alset AI Ventures Inc.

Alset AI ist eine KI-fokussierte Venture-Investment-Plattform, die auf das Sourcing, die Finanzierung und die Entwicklung von geeigneten Unternehmen in der Wertschöpfungskette der künstlichen Intelligenz spezialisiert ist. Das Unternehmen ist bestrebt, Anlegern einen diversifizierten Zugang zu neuen Anwendungen und Infrastruktureinrichtungen, die Fortschritte in der KI-Technologie ermöglichen, zu bieten.

Für weitere Informationen über Alset AI Ventures Inc. wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Adam Ingrao

Chief Executive Officer

T: 236.312.6744

E: ir@alsetai.com

Weder die TSX Venture Exchange (die "TSXV") noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die sich auf das Unternehmen beziehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Bedingungen der Vereinbarung, einschließlich der gemäß der Vereinbarung zu leistenden Vergütung und der Kündigung der Vereinbarung; die Auswirkungen und den möglichen Nutzen der Vereinbarung und anderer Software-Lösungen des Unternehmens, Lyken und seiner Kunden; der kurz- und langfristige Geschäftsschwerpunkt des Unternehmens und von Lyken, einschließlich in Bezug auf die Vereinbarung; die Expansion von Lyken durch die Vereinbarung; die Wachstumsstrategie des Unternehmens; die Dienstleistungen, die das Unternehmen gemäß der Vereinbarung zu erbringen plant; sowie die strategische Ausrichtung und die Geschäftspläne des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, Investoren ein diversifiziertes Engagement in neuen Anwendungen und Infrastrukturen zu bieten, die Fortschritte bei KI-Technologien ermöglichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen können sich auch auf die Bemühungen des Unternehmens, die zukünftige Best-in-Class-Infrastruktur in seine Rechenplattform zu integrieren, den erwarteten Zuwachs bei der Nachfrage nach KI-Rechenleistung, die Fähigkeit der Partnerschaft, zur Erfüllung dieser Nachfrage durch das Unternehmen beizutragen, und die Fähigkeit des Unternehmens beziehen, seine langfristige Strategie zum rasanten Ausbau von KI-Infrastruktur und der Bereitstellung von End-to-End-Rechenlösungen weltweit umzusetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Wörter wie "werden", "beabsichtigen", "antizipieren", "könnten", "sollten", "dürfen", "erwarten", "schätzen", "prognostizieren", "planen", "potenziell", "projizieren", "annehmen", "erwägen", "glauben", "sollen", "geplant" und ähnliche Begriffe. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Bei den Schlussfolgerungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden verschiedene Annahmen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, Handlungen oder Entwicklungen und basieren auf Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren, die das Management derzeit als relevant, vernünftig und den Umständen entsprechend erachtet. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund der mit der Geschäftstätigkeit von Alset AI verbundenen und ihr innewohnenden Risiken und Ungewissheiten erheblich abweichen. Weitere wesentliche Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, sind u.a. die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage sowie unvorhergesehene Ereignisse und Entwicklungen. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Alset AI. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Warnhinweise qualifiziert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Alset AI übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden unter der Überschrift "Risks and Uncertainties" im jüngsten Lagebericht (MD&A) und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, ausführlicher erläutert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81187Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81187&tr=1



