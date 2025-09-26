DJ PTA-AFR: PEARL GOLD AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Berlin (pta000/26.09.2025/13:49 UTC+2) - PEARL GOLD AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.pearlgoldag.com/finanzinformationen/ Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Aussender: PEARL GOLD AG c/o Malmendier Legal, Kurfürstendamm 213 10719 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Gregor Hubler Tel.: +49 30 59 00 30 436 E-Mail: info@pearlgoldag.com Website: www.pearlgoldag.com ISIN(s): DE000A0AFGF3 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
