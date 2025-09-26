Änderungen in der Ressortverteilung des Vorstands der NÜRNBERGER: Dr. Peter Ott erhält als neuer CFRO die Gesamtverantwortung für Finanzen, Controlling und Risikomanagement. Wolfram Politt übernimmt das Ressort IT und Operations. Kapitalanlagen wechseln ins Ressort Personen von Katja Briones-Schulz. Im Zuge der Berufung mit Wirkung zum 01.10.2025 von Dr. Peter Ott in den Vorstand der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG sowie des bevorstehenden Ausscheidens von Dr. Jürgen Voß und Dr. Thomas Reimer hat der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
