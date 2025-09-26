Dr. Profit warnt vor Krypto-Crash: Kritisches Zeitfenster bis 20. Oktober

Seit der Zinssenkung der US-Notenbank am 17. September 2025 um 25 Basispunkte hat sich das Marktumfeld spürbar verdichtet. Der renommierte Experte Dr. Profit zeichnet ein düsteres Bild für den Kryptomarkt und warnt vor einem bevorstehenden Crash. Während der Dollar-Index an einer wichtigen 14-Jahres-Unterstützung steht, bewegen sich die großen US-Indizes an historischen Widerständen. Diese gefährliche Konstellation könnte das Ende der aktuellen Rally einläuten.

Historische Widerstände und gefährliche Marktlage

Dr. Profit identifiziert mehrere kritische Faktoren, die für einen bevorstehenden Crash sprechen. Der Dow Jones befindet sich an einer Zone, die seit 1899 nie nachhaltig überwunden wurde, während der S&P 500 an einem zehn Jahre alten Widerstand steht. Gleichzeitig liegt Bitcoin in einer Short-Zone zwischen 115.000 und 125.000 US-Dollar, wo sich Positionen zum Abverkauf sammeln.

Das zeigt sich bereits in der Marktfragilität: Schon ein geringfügiger Rückgang löste zuletzt die größten Liquidationen des Jahres aus, besonders bei massiv aufgeblähten Altcoin-Positionen. Zusätzlich verteuern sich trotz der Fed-Zinssenkung die Kredite weiter, da der Anleihemarkt den Lockerungsschritt nicht abnimmt und die Renditen steigen. Auch in Japan ziehen die Langfristrenditen an, was asiatische Aktienmärkte bereits belastet.

Sentiment kippt nach überkaufter Zone

Nach dem Überschreiten der 100.000 US-Dollar-Marke erreichte der Altcoin-Markt eine überkaufte Zone mit einem RSI zwischen 66 und 68. Seit 2024 waren solche Niveaus wiederholt Ausgangspunkt heftiger Korrekturen. Das Übermaß an Euphorie wurde durch Gerüchte über angeblich bahnbrechende Bitcoin-News befeuert, die sich als Nichtigkeiten entpuppten.

Dr. Profit sieht hierin klassisches Marktverhalten: Erst kaufen die Massen ein Gerücht, dann verteilen große Spieler in die Stärke, und am Ende beschleunigt die Schwäche den Abverkauf. Seine Prognose bleibt bärisch, solange die historischen Widerstände nicht durchbrochen werden. Als vorrangiges Ziel nennt er den Bereich zwischen 90.000 und 94.000 US-Dollar. Die Kapitalströme bestätigen das Risiko: Insider verkaufen in Rekordtempo, während Kleinanleger seit August massiv eingestiegen sind.

Snorter Token Presale endet am 20. Oktober

Trotz der düsteren Prognosen könnte das Timing für den Snorter Token ($SNORT) ideal sein. Der Solana-basierte Telegram Trading-Bot analysiert Mempools in Echtzeit und erkennt dadurch frische Liquidität, neue Token und riskante Smart Contracts sofort. Mit Anti-Rug-Mechanismen und verifizierten Checks sollen Nutzer frühzeitig in Bewegungen einsteigen können, bevor breite Aufmerksamkeit den Markt verzerrt.

Für Token-Halter ergeben sich direkte Vorteile: Handelsgebühren sinken auf 0,85 Prozent, zusätzlich gibt es unbegrenzte Snipes, Staking-Möglichkeiten, Governance-Rechte und Zugang zu erweiterten Analysen. Bereits über 4 Millionen US-Dollar flossen in den Vorverkauf, der am 20. Oktober 2025 endet. Während Dr. Profit bärisch aufgestellt ist, glauben viele Anleger noch immer an den Zyklus und die Altcoin Season mit explosiven Preisanstiegen kleiner Projekte.

