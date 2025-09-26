Bitcoin unter Druck: Entscheidende Unterstützungszone wird zum Wendepunkt

Die anhaltende Korrektur am Kryptomarkt setzt Bitcoin weiter unter Druck. Mit einem aktuellen Kurs von rund 109.000 US-Dollar verzeichnet die führende Kryptowährung ein Tages-Minus von über 2,5 Prozent und einen Wochenverlust von mehr als 7 Prozent. Besonders besorgniserregend ist das schwache Verhalten der Käuferseite, die Rücksetzer kaum noch auffängt. Doch Bitcoin nähert sich nun einer kritischen Unterstützungszone, die über das Schicksal des aktuellen Bullenmarkts entscheiden könnte.

Kritische Unterstützungszone zwischen 106.000 und 108.000 US-Dollar

Krypto-Analyst Dom identifiziert eine entscheidende Unterstützungszone im Bereich zwischen 106.000 und 108.000 US-Dollar. Diese Marke stellt einen fundamentalen Wendepunkt dar, denn ein Bruch würde die erste klare strukturelle Schwäche seit dem Boden bei 15.000 US-Dollar bedeuten. Bislang verlief der Aufwärtstrend intakt und größere Korrekturen wurden stets aufgefangen, was in den Folgemonaten zu neuen Hochs führte.

Ein Fall unter diese kritische Zone würde jedoch signalisieren, dass die Marktstruktur erstmals ins Wanken gerät. Damit stünde nicht nur der kurzfristige Trend auf dem Prüfstand, sondern auch das Vertrauen in den laufenden Bullrun. Solange Bitcoin über dieser Marke bleibt, besteht das bullische Szenario weiter mit Potenzial auf neue Rekordstände im vierten Quartal.

Mehrschichtige Unterstützungsniveaus bieten Hoffnung

Auf Tagesbasis zeigt sich eine breitere Unterstützungszone zwischen 106.000 und 112.000 US-Dollar, wobei sich Bitcoin derzeit genau innerhalb dieses Bereichs bewegt. Krypto-Experte Stockmoney Lizards beschreibt den jüngsten Rücksetzer als klassischen Fakeout und hebt mehrere wichtige Unterstützungsniveaus bei 109.000, 107.000 und 105.000 US-Dollar hervor.

Besonders die Zone um 105.000 US-Dollar verdient Aufmerksamkeit, da sie mit dem 200-Tage-Durchschnitt übereinstimmt. Ein Test dieses Niveaus könnte eine attraktive Kaufgelegenheit darstellen, zumal historisch der Oktober als einer der stärksten Monate im gesamten Bitcoin-Zyklus gilt. Die aktuelle Schwächephase könnte somit die letzte Möglichkeit bieten, vor einem saisonal bullischen Abschnitt günstig einzusteigen.

Bitcoin Hyper Presale sammelt fast 20 Millionen US-Dollar

Im Presale-Segment sorgt Bitcoin Hyper für außergewöhnliches Aufsehen. Innerhalb weniger Wochen flossen fast 20 Millionen US-Dollar in den Verkauf des HYPER Tokens, was das große Interesse an einer Layer-2-Erweiterung für Bitcoin verdeutlicht. Mit einer neuartigen Architektur möchte die Plattform nicht nur schnelle und günstige Transaktionen ermöglichen, sondern auch die Basis für komplexe Anwendungen schaffen.

Herzstück der Innovation ist die Integration der Solana Virtual Machine (SVM), die es erlaubt, bereits bestehende Entwickler-Tools und Anwendungen nahezu reibungslos in das Hyper-Netzwerk zu übertragen. Über eine Canonical Bridge können native Bitcoins gesperrt und als Hyper-BTC genutzt werden, wodurch eine direkte Verbindung zwischen dem Mainnet und dem Layer-2-System entsteht. Diese technische Konstruktion kombiniert Bitcoins Sicherheit mit Solanas Geschwindigkeitsvorteilen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.