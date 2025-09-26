Ein Plattenvertrag, der auf den ersten Blick millionenschwer erscheint. Doch was genau hat das Label da eigentlich gekauft? Ein Blick in einen rechtlichen und kreativen Abgrund der Musikindustrie. Ein millionenschwerer Plattenvertrag für eine Künstlerin, die in weiten Teilen nicht aus Fleisch und Blut besteht - das klingt nach Zukunftsmusik, ist aber bereits Realität. Die R&B-Musikerin "Xania Monet" feiert mit über einer Million Streams auf Spotify ...Den vollständigen Artikel lesen ...
