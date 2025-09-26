Niedersachsen steht im Fokus, wenn es um das unterirdische Speichern von CO2 geht. Eine umfassende Analyse gibt Einblick in das Potenzial des umstrittenen CCS-Verfahrens für die Nordsee. Ob CCS, also die Abscheidung und unterirdische Speicherung von CO2, künftig in industriellem Maßstab in Deutschland umgesetzt werden darf, darum geht es aktuell. Heute wird im Bundesrat der Gesetzesentwurf des Kabinetts zum neuen Kohlendioxid-Speicherungsgesetz behandelt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n