Ob für Kundenservice, Analyse, Text- oder Bildgenerierung: KI-Modelle kommen heute in vielen Unternehmen zum Einsatz. Je stärker sie in Prozesse und geschäftskritische Abläufe eingebunden werden, desto verlockender sind sie für Angreifer. Firmen müssen sich nicht nur fragen, wie leistungsfähig ihre Modelle sind - sondern auch, wie sicher. Wenn ein KI-System kompromittiert wird, hat das womöglich weitreichende Folgen: Ein manipuliertes KI-Modell kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n