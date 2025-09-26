Bitcoin und Ethereum stehen stark unter Druck, da milliardenschwere Optionsausläufe, massenhafte Liquidationen und die Gefahr eines US-Regierungsstillstands den Kryptomarkt erschüttern. Der Kryptomarkt steht massiv unter Druck. Bitcoin notiert aktuell bei 109.116 US-Dollar und verliert damit 2,38 Prozent auf Tagessicht sowie 6,69 Prozent in der laufenden Woche. Ethereum rutscht auf 3.922 US-Dollar, ein Minus von 2,24 Prozent beziehungsweise 13,66 Prozent im Wochenvergleich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
