Um den massiven Anstieg der Verteidigungs-Aufträge der deutschen Regierung zu bewältigen, wird Hensoldt in den nächsten zwei Jahren rund eine Milliarde Euro investieren. Das bestätigte CEO Oliver Doerre. Der deutsche Verteidigungselektronik-Konzern Hensoldt wird in den nächsten zwei Jahren rund eine Milliarde Euro investieren, um den massiven Anstieg der Aufträge der deutschen Regierung bzw. der Bundeswehr zu bewältigen, sagte CEO Oliver Doerre am Donnerstagabend. Die Regierung habe Aufträge in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
