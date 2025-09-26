© Foto: Richard B. Levine - Sipa USADie US-Wirtschaft zeigt sich trotz anhaltend hoher Inflation resilient. Der Preisindex Core PCE bleibt auf Jahressicht unverändert bei 2,9 Prozent. Die Aktienmärkte atmen auf.Die US-Kerninflation hat sich im August laut dem bevorzugten Instrument der Federal Reserve, dem Personal Consumption Expenditures (PCE) Preisindex, bei 2,9% gehalten. Dies entspricht den Erwartungen und könnte die Zentralbank auf Kurs für weitere Zinssenkungen in den kommenden Monaten halten. Der PCE-Preisindex, der die Inflation misst, stieg im August um 0,3 Prozent, was die jährliche Gesamtinflation auf 2,7 Prozent anhebt. Ohne die volatilen Bereiche Nahrungsmittel und Energie blieb der Kernindex bei einer …Den vollständigen Artikel lesen ...
