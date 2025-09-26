© Foto: gilles lougassi - Adobe StockDie angekündigten US-Zölle treffen den Nutzfahrzeugsektor hart. Anleger sehen sinkende Kurse, während Hersteller Strategien zur Schadensbegrenzung prüfen.US-Präsident Donald Trump hat eine neue Welle von Zöllen angekündigt. Ab dem 1. Oktober sollen unter anderem schwere Lastwagen mit 25 Prozent besteuert werden. Diese Maßnahme verschärft die ohnehin angespannte Lage im globalen Automobilsektor. Außerdem drohen Einfuhrabgaben von 100 Prozent auf bestimmte Marken- und Patentmedikamente, sofern die Hersteller keine Produktionsstätten in den USA errichten. Trump begründete die Maßnahme mit der "massiven Flut" ausländischer Produkte auf den US-Markt und betonte den Schutz amerikanischer …Den vollständigen Artikel lesen ...
