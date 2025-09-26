Seine Hoheit Scheich Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, stellvertretender Herrscher von Sharjah und Vorsitzender des Sharjah Media Council, legte den Grundstein für das Al Reeh Al Mursala Village in der Region Puttalam in der Republik Sri Lanka. Das Projekt, das im Rahmen einer umfassenderen humanitären Initiative ins Leben gerufen wurde, umfasst den Bau von 50 Häusern, einer Moschee für 200 Gläubige, einem Gesundheitszentrum und verschiedenen wichtigen Einrichtungen, die das Wohlergehen der lokalen Gemeinschaft fördern sollen.

Sultan bin Ahmed lays foundation for Al Reeh Al Mursala Village (Photo: AETOSWire)

Neben der Einführung des Dorfprojekts weihte Seine Hoheit auch eine voll ausgestattete mobile Klinik ein, die Notfallmedizin und routinemäßige Gesundheitsuntersuchungen anbieten soll. Die mobile Einheit wird den Einwohnern von Al Reeh Al Mursala und den umliegenden Dörfern zur Verfügung stehen und den Zugang zur Gesundheitsversorgung in abgelegenen und unterversorgten Gebieten erheblich verbessern.

Diese Initiative wird vom Programm "Al Reeh Al Mursala" unterstützt, das von der Sharjah Broadcasting Authority (SBA) in Zusammenarbeit mit Sharjah Charity International (SCI) entwickelt und ausgestrahlt wird. Seine Hoheit bekräftigte, dass die in Sri Lanka durchgeführten gemeinnützigen Projekte das Ergebnis dieser engen Zusammenarbeit sind und eine Fortsetzung des Engagements von Sharjah für die Verbreitung humanitärer Werte und die Unterstützung von Menschen in Not weltweit darstellen.

Seine Hoheit betonte, dass diese Bemühungen die Richtlinien und Visionen Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Sharjah, widerspiegeln, der kontinuierlich zu Mitgefühl und Unterstützung für benachteiligte Gemeinschaften aufruft. Er wies darauf hin, dass humanitäre Hilfe ein grundlegender Bestandteil des internationalen Engagements von Sharjah ist, das nicht nur dringende Bedürfnisse berücksichtigt, sondern auch Würde und langfristiges Wohlergehen fördert.

Während seines Besuchs brachte Seine Hoheit allen Personen und Organisationen, die zu dieser humanitären Arbeit beitragen, seine tiefe Wertschätzung zum Ausdruck. Er stellte fest, dass die gemeinsamen Bemühungen von Spendern, Partnern und der Gemeinschaft ein positives und ehrenhaftes Bild der VAE und Sharjah auf der globalen Bühne vermitteln und damit die Werte der Großzügigkeit und Solidarität stärken, für die die Nation steht.

Mohammed Hassan Khalaf, Generaldirektor der Rundfunkbehörde von Sharjah, bezeichnete die Projekte in Sri Lanka als einen neuen Meilenstein für das Programm Al Reeh Al Mursala. Die Initiative wird jährlich während des Ramadan ausgestrahlt und unterstützt den Bau wichtiger Infrastruktur wie Dörfer, Schulen und Krankenhäuser. Er lobte die fortdauernde Partnerschaft mit Sharjah Charity International als ein starkes Beispiel für effektive humanitäre Zusammenarbeit. Khalaf betonte außerdem die Bedeutung von Besuchen vor Ort, um sicherzustellen, dass die Hilfe diejenigen erreicht, die sie am dringendsten benötigen, und um die Maßnahmen auf der Grundlage der tatsächlichen Bedingungen vor Ort zu steuern.

Das Dorf Al Reeh Al Mursala wird 50 solarbetriebene Häuser, eine Moschee, ein Gesundheitszentrum, einen Kinderspielplatz, ein Nähzentrum und einen Brunnen mit sauberem Wasser umfassen. Eine mobile Klinik wird eine flexible und leicht zugängliche Gesundheitsversorgung bieten. Seine Hoheit überprüfte auch die Verteilung von Hilfsgütern, darunter Lebensmittel, Nähmaschinen, Fahrräder und Rollstühle, um das Familieneinkommen und die Selbstständigkeit zu unterstützen. Seit seiner Gründung vor 14 Jahren hat Al Reeh Al Mursala rund 67 Millionen AED gesammelt und damit humanitäre Projekte in über 110 Ländern unterstützt. Zu den finanzierten Initiativen gehören die Little Hearts Campaign, Augenoperationen, Patenschaften für Waisenkinder, der Bau von Moscheen und Schulen, medizinische Zentren, Brunnen sowie eine Vielzahl von Programmen zur Einkommensförderung.

Seine Hoheit wurde begleitet von Scheich Saqr bin Mohammed Al Qasimi, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Sharjah Charity International, Khalid Nasser Al Ameri, dem Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Sri Lanka, Mohammed Hassan Khalaf, Generaldirektor der SBA; Tariq Saeed Allay, Generaldirektor des Medienbüros der Regierung von Sharjah; Hassan Yaqoub Al Mansouri, Generalsekretär des Medienrats von Sharjah; sowie mehrere hochrangige Beamte und Medienvertreter aus Sharjah.

