Anzeige
Mehr »
Freitag, 26.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Hot Stock: KI-Boom treibt Kupfer in neue Dimensionen - jetzt profitieren!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
26.09.2025 15:27 Uhr
373 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Börse nach günstigen Inflationsdaten etwas fester erwartet

DJ MÄRKTE USA/Börse nach günstigen Inflationsdaten etwas fester erwartet

DOW JONES--An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag ein etwas festerer Handelsauftakt ab, nachdem Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind. Sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate entsprach der Anstieg des stark beachteten Preisindex der persönlichen Konsumausgaben der US-Bürger (PCE-Deflator) im August exakt der Konsenserwartung von Ökonomen. Der Index gilt als das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, die ihren geldpolitischen Kurs auch an der Inflation ausrichtet. Die nun veröffentlichten Daten sprechen nicht gegen weitere Zinssenkungen. Daneben sind die persönlichen Ausgaben und Einnahmen im August stärker als erwartet gestiegen - ein Zeichen der Stärke für die US-Wirtschaft. Etwas später wird noch der von der Universität Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung im September veröffentlicht.

Im Blick stehen ferner die jüngsten Entwicklungen im Zollstreit. US-Präsident Donald Trump hat mehrere neue Zölle angekündigt, darunter auch einen Zoll von 100 Prozent auf Medikamente von Pharmaunternehmen, die keinen Produktionsstandort in den USA bauen. Viele der größten Pharmaunternehmen haben in den vergangenen Monaten allerdings schon neue Bauvorhaben in den USA angekündigt.

Weiter im Raum steht ein "Shutdown", also die Schließung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen, zum 1. Oktober, falls sich der US-Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt.

Am Anleihemarkt gibt es kaum Bewegung. Die Zehnjahresrendite steht kaum verändert bei 4,17 Prozent. Der Dollar gibt leicht nach; der Dollarindex sinkt um 0,2 Prozent. Die Preise für Öl und Gold treten mehr oder weniger auf der Stelle.

Aktien von Möbelherstellern und Anbietern von anderen Einrichtungsgegenständen könnten unter Druck geraten, nachdem Präsident Trump Zölle auch auf diese Produktgruppe angekündigt hat. Williams Sonoma verbilligen sich vorbörslich um 3,5 Prozent, Wayfair um 2,3 Prozent und Restoration Hardware (RH) um 3,4 Prozent.

Der Höhenflug der Intel-Aktie (+3,8%) dauert an. CEO Lip-Bu-Tan ist Medienberichten zufolge an mehrere Unternehmen, darunter Apple und TSMC, herangetreten mit der Bitte um Investitionen oder Produktionspartnerschaften. In der vergangenen Woche hatte Nvidia angekündigt, 5 Milliarden Dollar in Intel zu investieren. Im August war die US-Regierung mit einer Beteiligung von 10 Prozent bei dem angeschlagenen Chiphersteller eingestiegen. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mi, 19:19  % YTD 
EUR/USD           1,1678    +0,2%   1,1659   1,1739 +12,6% 
EUR/JPY           174,75    +0,1%   174,65   174,64  +7,3% 
EUR/CHF           0,9333    +0,0%   0,9331   0,9338  -0,7% 
EUR/GBP           0,8735    -0,1%   0,8743   0,8732  +5,6% 
USD/JPY           149,64    -0,1%   149,78   148,77  -4,8% 
GBP/USD           1,3368    +0,2%   1,3340   1,3443  +6,6% 
USD/CNY           7,1247    +0,0%   7,1244   7,1204  -1,2% 
USD/CNH           7,1451    +0,0%   7,1449   7,1384  -2,6% 
AUS/USD           0,6535    -0,1%   0,6539   0,6581  +5,7% 
Bitcoin/USD       109.517,25    +0,0% 109.494,35 113.355,70 +15,6% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,39    64,40    -0,0%    -0,01  -9,6% 
Brent/ICE          69,39    69,42    -0,0%    -0,03  -8,1% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.752,47   3.748,83    +0,1%    3,65 +43,0% 
Silber            45,18    45,18    +0,0%    0,00 +56,5% 
Platin          1.323,66   1.314,88    +0,7%    8,78 +50,2% 
Kupfer            4,74     4,76    -0,4%    -0,02 +15,3% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 08:53 ET (12:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.