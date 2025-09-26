Die Frachtfluggesellschaft Ryan Air aus Alaska (nicht zu verwechseln mit der irischen Billigfluglinie Ryanair) hat das Elektroflugzeug Alia von Beta Technologies bestellt und sich verpflichtet, bis zu zehn Charge Cube-Ladestationen zu installieren. Das Elektroflugzeug wird in den entlegenen Regionen des nördlichsten US-Bundesstaates eingesetzt. Laut Ryan Air bedient die Fluggesellschaft mehr als 70 ländliche Gemeinden in Alaska, von denen viele nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net