Die Wall Street atmet auf. Nach drei Tagen Rückschlag kehren Käufer zurück. Frische Konjunkturdaten liefern das Signal: Die Inflation bleibt unter Kontrolle. Damit rückt die nächste Zinssenkung der US-Notenbank näher. Die Futures zogen in den USA kurz vor Handelsstart deutlich an. Anleger werten die Zahlen als Startschuss.Wofür? Für ein freundlicheres Quartalsende. Der Dow Jones stieg um 0,5 Prozent, der S&P 500 lag 0,3 Prozent im Plus, für die Nasdaq-Indizes ging es rund 0,3 Prozent nach oben.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
