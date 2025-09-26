© Foto: Aaron Schwartz - Sipa USAShutdowns waren für Investoren bislang meist ein Nicht-Ereignis. Doch Trumps Drohung mit dauerhaften Entlassungen könnte das Spiel diesmal verändern.Das Weiße Haus unter Donald Trump verschärft kurz vor dem drohenden Regierungsstillstand am 1. Oktober den Ton. Ein Memo des Office of Management and Budget (OMB) fordert die Bundesbehörden auf, Pläne für Massenentlassungen auszuarbeiten, falls die Finanzierung ausläuft. Anders als bei früheren Shutdowns, in denen Angestellte beurlaubt und später wieder eingestellt wurden, könnten diesmal Stellen dauerhaft wegfallen. Betroffen wären Mitarbeiter in Programmen ohne Finanzierung sowie Beschäftigte, deren Arbeit "nicht mit den Prioritäten des …Den vollständigen Artikel lesen ...
