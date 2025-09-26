Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz hat es geschafft: Gemeinsam mit TV-Koch und Lidl Testimonial René Schudel stellte der Detailhändler am Freitag, 26. September 2025 in Anwesenheit von "Guinness World Records" den Weltrekord für den grössten Wurst-Käse-Salat auf - oder gemäss offizieller Zertifizierung von Guinness World Records: "Wurstsalat mit Käse". Mit einem Gesamtgewicht von 264,5 Kilogramm holt Lidl Schweiz den Weltrekord in die Schweiz.Der Wurst-Käse-Salat gehört wie Schoggi und das Sackmesser zur Schweizer Kultur und hat seit Freitag, 26. September 2025 einen neuen, von "Guinness World Records" zertifizierten Weltrekordhalter. Lidl Schweiz bereitete zusammen mit René Schudel den bisher grössten Wurst-Käse-Salat zu. Die Aktion ist Teil der Kampagne zur neuen, preiswerten Marke "Qualité Suisse". So sind mit rund 96 Kilogramm Cervelat, 80 Kilogramm Käse und 32 Kilogramm Zwiebeln sämtliche Hauptzutaten aus der Schweiz. Ergänzt mit weiteren Zutaten wie Schnittlauch, Essig und Öl sowie diversen Gewürzen kam ein Salat mit einem Gesamtgewicht von 264,5 Kilogramm zusammen. Damit wurde die Mindestvorgabe von Guinness World Records um 14,5 Kilogramm deutlich übertroffen."Der Wurst-Käse-Salat ist ein Schweizer Klassiker. Durch den neuaufgestellten Weltrekord bekommt er die Bühne, die er verdient. Besonders freut es uns, dass wir einen Weltrekord nach Weinfelden geholt haben und dabei auf Schweizer Qualität setzen konnten mit heimischen Zutaten", sagt Nathalie Forrer, Head of Marketing von Lidl Schweiz.Abgabe an der WEGANach der offiziellen Abnahme durch Guinness World Records verteilt Lidl Schweiz am Samstag, 27. September gratis über 2000 Portionen Wurst-Käse-Salat an der WEGA, der grössten Publikumsmesse des Kantons Thurgau. Lidl Schweiz ist "Presenting-Sponsor" der WEGA. Mit dieser Partnerschaft und Verteilaktion bekennt sich der Detailhändler einmal mehr zu seinem Heimatkanton Thurgau und gibt der Region etwas zurück. Lidl Schweiz ist mit diversen Aktivitäten wie auch einem grossen Stand zur Marke "Qualité Suisse" an der Messe vor Ort.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100935526