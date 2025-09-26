EQS-Ad-hoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kapitalmaßnahme
ABO Energy GmbH & Co. KGaA ("Gesellschaft") erwägt und prüft Pläne, (auch) Betreiber von Erneuerbaren-Energie-Parks und Batteriespeichern zu werden (Independent Power Producer - "IPP"). Das soll die strategische Position des Unternehmens stärken und dabei helfen, die Energiewende weiter voranzutreiben. Die erwogene Ausweitung der Geschäftstätigkeit wäre kapitalintensiv und mit den derzeit verfügbaren finanziellen Mitteln allein voraussichtlich nicht umsetzbar.
Die Gesellschaft ist daher in Kontakt mit mehreren Investoren, um ggf. die Voraussetzungen für die erwogene Erweiterung der Geschäftstätigkeit zu schaffen. Die Gespräche befinden sich in unterschiedlichen Stadien. Details der Umsetzung einer hieraus möglicherweise resultierenden Transaktion stehen noch nicht fest.
Voraussichtlich Teil der Transaktion könnte eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital sein. Die Hauptversammlung im Mai 2025 hat ein genehmigtes Kapital im Umfang von bis zu 20 Prozent des Grundkapitals geschaffen, einschließlich der Möglichkeit eines vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses. Möglich wäre daneben eine Umplatzierung von Aktien aus dem Bestand der Gründerfamilien, die der Gesellschaft diese strategische Chance eröffnen wollen. Die Transaktion könnte daher dazu führen, dass ein Investor die Mehrheit der Kommanditaktien an der Gesellschaft erlangt und die in der Satzung vorgesehene Regelung greift, die einen (Rück-)Formwechsel in die Aktiengesellschaft ermöglicht.
Ende der Insiderinformation
26.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ABO Energy GmbH & Co. KGaA
|Unter den Eichen 7
|65195 Wiesbaden
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)611 26 765 0
|Fax:
|+49 (0)611 26 765 5199
|E-Mail:
|presse@aboenergy.com
|Internet:
|https://www.aboenergy.com/
|ISIN:
|DE0005760029, DE000A3829F5
|WKN:
|576002, A3829F
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2204530
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2204530 26.09.2025 CET/CEST