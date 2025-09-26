Anzeige
Dow Jones News
26.09.2025 16:15 Uhr
TAGESVORSCHAU/Samstag, 27. September bis Montag, 29. September (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 27. September bis Montag, 29. September (vorläufige Fassung) 

=== 
M O N T A G, 29. September 2025 
*** 08:50 EE/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Q&O zu 
     Payments & Policy in a Changing Environment" 
*** 09:00 CH/BIP 2Q revidierte Daten 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September 
     PROGNOSE +2,8% gg Vj 
     zuvor  +2,7% gg Vj 
*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag 
*** 11:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Einleitende Bemerkungen und 
     Panel-Teilnahme bei Swift-Konferenz 
*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Meinungsaustausch mit BdB-Ausschuss 
     zu "Aktuellen Aspekten der Geldpolitik" 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Eurozone September 
     PROGNOSE 95,2 
     zuvor:  95,2 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE -10,8 
     zuvor:  -10,3 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE    -14,9 
     Vorabschätzung: -14,9 
     zuvor:     -15,5 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 
*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei 
     EZB-Konferenz zu "Inflation: Drivers and Dynamics Conference 2025" 
*** 19:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede im 
     Rochester Institute of Technology 
*** 19:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei 
     Veranstaltung Washington University of St. Louis 
 
***    DE/Symrise AG, Pre-Close-Call 3Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 09:44 ET (13:44 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
