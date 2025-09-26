DJ WOCHENVORSCHAU/29. September bis 5. Oktober (40. KW)

=== M O N T A G, 29. September 2025 *** 08:50 EE/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Q&O zu" Payments & Policy in a Changing Environment" *** 09:00 CH/BIP 2Q revidierte Daten *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag *** 11:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Einleitende Bemerkungen und Panel-Teilnahme bei Swift-Konferenz *** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Meinungsaustausch mit BdB-Ausschuss zu "Aktuellen Aspekten der Geldpolitik" *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September *** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei EZB-Konferenz zu "Inflation: Drivers and Dynamics Conference 2025" *** 19:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede im Rochester Institute of Technology *** 19:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung Washington University of St. Louis *** - FR/Totalenergies SE, Investorentag *** - DE/Symrise AG, Pre-Close-Call 3Q D I E N S T A G, 30. September 2025 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global September *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global September 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August 08:00 DE/Erwerbstätigkeit August *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW September *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 13:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "View from the Top: Securing Europe's financial future - Resilience, autonomy, and global impact" *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 14:50 FI/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz der finnischen Zentralbank *** 15:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu "Climate action that works for you - An agenda for competitiveness, prosperity and resilience" 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September *** 16:00 US/Anzahl offener Stellen (Jolts) August *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September *** 19:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Diskussion mit David Marsh *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q *** - US/New York Fed-Präsident Williams, Besuch in Syracuse *** - US/US-Handelsbeauftragter Greers, Rede in Economic Club of New York *** - DE/Deutsche Lufthansa AG, Ende der Urabstimmung der Vereinigung Cockpit über Streik *** - DE/Thyssenkrupp AG, Kapitalmarkttag TKMS vor Spin-Off M I T T W O C H, 1. Oktober 2025 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 3Q *** 09:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Konferenz zu Klima- und Naturschutz *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 09:55 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Interview und Panel-Teilnahme bei Veranstaltung von Politico *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September *** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 3Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 16:00 US/Bauausgaben August *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche - CN, HK/Börsenfeiertag China, Hongkong *** - DE/Continental AG, Pre-Close-Call 3Q D O N N E R S T A G, 2. Oktober 2025 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 3Q *** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag *** 08:30 CH/Verbraucherpreise September *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August - CN/Börsenfeiertag China F R E I T A G, 3. Oktober 2025 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 11:00 EU/Erzeugerpreise August *** 11:40 NL/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Symposium zur Verabschiedung von EZB-Ratsmitglied Knot (15:50 Panel-Teilnahme EZB-Direktorin Schnabel) *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September *** - EU/Länderrating EU (Moody's), - CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 09:55 ET (13:55 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.