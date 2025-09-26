Anzeige
Freitag, 26.09.2025
Dow Jones News
26.09.2025 16:27 Uhr
WOCHENVORSCHAU/29. September bis 5. Oktober (40. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/29. September bis 5. Oktober (40. KW) 

=== 
M O N T A G, 29. September 2025 
*** 08:50 EE/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Q&O zu" Payments & 
     Policy in a Changing Environment" 
*** 09:00 CH/BIP 2Q revidierte Daten 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag 
*** 11:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Einleitende Bemerkungen und 
     Panel-Teilnahme bei Swift-Konferenz 
*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Meinungsaustausch mit BdB-Ausschuss zu 
     "Aktuellen Aspekten der Geldpolitik" 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 
*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei EZB-Konferenz zu 
     "Inflation: Drivers and Dynamics Conference 2025" 
*** 19:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede im Rochester Institute of Technology 
*** 19:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung 
     Washington University of St. Louis 
***   - FR/Totalenergies SE, Investorentag 
***   - DE/Symrise AG, Pre-Close-Call 3Q 
 
D I E N S T A G, 30. September 2025 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global September 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global September 
  07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit August 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW September 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 
*** 13:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "View from the Top: 
     Securing Europe's financial future - Resilience, autonomy, and global impact" 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 14:50 FI/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz der finnischen Zentralbank 
*** 15:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu "Climate action that works for you - 
     An agenda for competitiveness, prosperity and resilience" 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September 
*** 16:00 US/Anzahl offener Stellen (Jolts) August 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September 
*** 19:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Diskussion mit David Marsh 
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q 
***   - US/New York Fed-Präsident Williams, Besuch in Syracuse 
***   - US/US-Handelsbeauftragter Greers, Rede in Economic Club of New York 
***   - DE/Deutsche Lufthansa AG, Ende der Urabstimmung der Vereinigung Cockpit über Streik 
***  - DE/Thyssenkrupp AG, Kapitalmarkttag TKMS vor Spin-Off 
 
 
M I T T W O C H, 1. Oktober 2025 
*** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 3Q 
*** 09:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Konferenz zu Klima- und Naturschutz 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September 
*** 09:55 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Interview und Panel-Teilnahme 
     bei Veranstaltung von Politico 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September 
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September 
*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 3Q 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September 
*** 16:00 US/Bauausgaben August 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
    - CN, HK/Börsenfeiertag China, Hongkong 
***  - DE/Continental AG, Pre-Close-Call 3Q 
 
D O N N E R S T A G, 2. Oktober 2025 
  07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 3Q 
*** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August 
    - CN/Börsenfeiertag China 
 
F R E I T A G, 3. Oktober 2025 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August 
*** 11:40 NL/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Symposium zur Verabschiedung von 
     EZB-Ratsmitglied Knot (15:50 Panel-Teilnahme EZB-Direktorin Schnabel) 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September 
***   - EU/Länderrating EU (Moody's), 
    - CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 09:55 ET (13:55 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
