Dow Jones News
26.09.2025 16:27 Uhr
WOCHENVORSCHAU/6. bis . 12. Oktober (41. KW)

=== 
M O N T A G, 6. Oktober 2025 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August 
  18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q 
    - CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea 
 
D I E N S T A G, 7. Oktober 2025 
*** 08:00 DE/Auftragseingang August 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 14:30 US/Handelsbilanz August 
*** 18:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede und Q&A bei Veranstaltung von Business France 
***  - GB/Imperial Brands plc, Pre-Close-Trading Statement Jahresergebnis 
    - CN, KR, HK/Börsenfeiertag China, Südkorea, Hongkong 
 
M I T T W O C H, 8. Oktober 2025 
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August 
*** 10:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 19:30 US/Honeywell International Inc, Investorentag wegen 
     Abspaltung von Solstice im 4. Quartal 
    - CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea 
 
D O N N E R S T A G, 9. Oktober 2025 
  07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober 
*** 08:30 DE/Hannover Rück SE, Investorentag 
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q 
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 10./11.9. 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober 
    - US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q 
    - KR/Börsenfeiertag Südkorea 
 
F R E I T A G, 10. Oktober 2025 
*** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q 
***  - EU/Landerratings Italien (S&P) und EU (Scope) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla

