DJ MÄRKTE USA/Aktien auf Erholungskurs - Kein Störfeuer durch neue Preisdaten

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach Verlusten an den vorangegangenen drei Handelstagen setzen die Aktienkurse an der Wall Street am Freitag zu einer Erholung an. Neue, mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus den USA sind exakt wie erwartet ausgefallen. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, stieg im August um 2,7 Prozent zum Vorjahr, im Vormonat betrug das Plus 2,6 Prozent. An den Zinssenkungserwartungen ändern die Preisdaten damit nichts, auch wenn sie weiter über dem Ziel der Notenbank von 2 Prozent liegen.

Der Dow-Jones-Index kommt im Frühhandel um 0,8 Prozent voran auf 46.313 Punkte. Der breite S&P-500-Index erholt sich um 0,6 Prozent und die Nasdaq-Indizes machen bis zu 0,3 Prozent gut.

Am Anleihemarkt gibt es nach den Preisdaten kaum Bewegung. Die Zehnjahresrendite steht weiter bei 4,17 Prozent. Der Dollar gibt nach den kräftigen Erholungsgewinnen der beiden Vortage leicht nach, der Euro steigt auf 1,1685 Dollar. Die Preise für Öl und Gold bewegen sich wenig.

Die persönlichen Ausgaben und Einnahmen sind unterdessen im August jeweils einen Tick stärker ausgefallen als erwartet. Sie senden damit ein weiteres Stärkesignal für die US-Wirtschaft, nachdem am Vortag bereits neue Konjunkturdaten besser als gedacht ausgefallen waren.

Für Gesprächsstoff sorgt weiter die drohende Schließung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen zum 1. Oktober, falls sich der US-Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt. Hauptthema dürften zum Wochenausklang aber wieder einmal Zölle sein nach entsprechenden Ankündigungen von US-Präsident Trump. Zum einen soll ab 1. Oktober ein Zoll von 100 Prozent auf importierte Medikamente von Pharmaunternehmen erhoben werden, wenn sie keinen Produktionsstandort in den USA haben. Viele der größten Pharmaunternehmen haben in den vergangenen Monaten allerdings schon neue Bauvorhaben angekündigt. Zum Anderen kündigte Trump Zölle auf Lastwagen in Höhe von 25 Prozent und Möbel in Höhe von bis zu 50 Prozent an, wie üblich begründet mit der nationalen Sicherheit.

Aktien von Möbelherstellern -und händlern stehen vor diesem Hintergrund besonders im Blick. Williams Sonoma verbilligen sich um 1,5 Prozent, Wayfair gewinnen 1,3 Prozent. Im Pharmasektor gewinnen Eli Lilly 1,1 Prozent, Johnson & Johnson 0,2 und Pfizer 0,3 Prozent.

Weiter geht es mit dem Höhenflug der Intel-Aktie. Sie verteuert sich um 2,7 Prozent. Intel ging laut Medienberichten zuletzt auf Unternehmen zu, darunter Apple und TSMC, mit der Bitte um Investitionen oder Produktionspartnerschaften. In der vergangenen Woche hatte Nvidia angekündigt, 5 Milliarden Dollar in Intel zu investieren, auch von der japanischen Softbank kam eine Finanzspritze. Im August war die US-Regierung mit einer Beteiligung von 10 Prozent bei dem angeschlagenen Chiphersteller eingestiegen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 46.312,97 +0,8% 365,65 +8,0% S&P-500 6.642,40 +0,6% 37,68 +12,3% NASDAQ Comp 22.461,14 +0,3% 76,44 +15,9% NASDAQ 100 24.477,34 +0,3% 80,03 +16,1% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:15 % YTD EUR/USD 1,1679 +0,2% 1,1659 1,1680 +12,6% EUR/JPY 174,93 +0,2% 174,65 174,90 +7,3% EUR/CHF 0,9330 -0,0% 0,9331 0,9345 -0,7% EUR/GBP 0,8727 -0,2% 0,8743 0,8747 +5,6% USD/JPY 149,78 +0,0% 149,78 149,74 -4,8% GBP/USD 1,3382 +0,3% 1,3340 1,3353 +6,6% USD/CNY 7,1245 +0,0% 7,1244 7,1239 -1,2% USD/CNH 7,1467 +0,0% 7,1449 7,1438 -2,6% AUS/USD 0,6540 +0,0% 0,6539 0,6550 +5,7% Bitcoin/USD 109.712,35 +0,2% 109.494,35 111.605,75 +15,6% ROHÖL L zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,71 64,40 +0,5% 0,31 -9,6% Brent/ICE 69,68 69,42 +0,4% 0,26 -8,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.758,44 3.748,83 +0,3% 9,61 +43,0% Silber 45,45 45,18 +0,6% 0,27 +56,5% Platin 1.350,53 1.314,88 +2,7% 35,65 +50,2% Kupfer 4,72 4,76 -0,8% -0,04 +14,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 10:06 ET (14:06 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.