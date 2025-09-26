London (www.anleihencheck.de) - Die PCE-Inflationsdaten fielen weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus, so Greg Wilensky, Head of US Fixed Income, Janus Henderson Investors.Zwar lägen die Jahresraten (Gesamtinflation: 2,7 %, Kerninflation: 2,9 %) weiterhin leicht über dem 2%-Ziel der Fed, doch dürfte diese Veröffentlichung kaum etwas daran ändern, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Sitzung am 29. Oktober eine weitere Zinssenkung erfolge. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
