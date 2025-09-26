Albus Salzburg möchte seine Flotte an Elektrobussen bis 2028 auf 80 Fahrzeuge erweitern. Ein 4.200'¯m² großes Solardach auf dem Busdepot liefert für deren Betrieb bis zu 940'¯MWh Strom pro Jahr. Das Flugdach trägt 1.700 Photovoltaik-Module und wurde mit rund 1,2'¯Millionen Euro vom Land Salzburg gefördert. Albus Salzburg hat bereits 15 Elektrobusse im Linienbetrieb. In den nächsten drei Jahren soll die Flotte auf 80 Stück anwachsen. Bei der Stromversorgung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
