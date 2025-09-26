© Foto: adobe.stock.comDie USA verlieren ganz real ihren wichtigsten Kredit: Das Vertrauen. Und das kostet richtig Geld! Flüge, Hotels, Restaurants leerer: Die USA leiden unter einem Vetrauensverlust. Und dieser Mangel drückt sich in Zahlen aus: Auf 30 Milliarden US-Dollar taxiert der US-amerikanische Reiseverband World Travel & Tourism Council jüngst die Verluste. Einer der Hauptgründe, laut des Verbandes, ist der Handelskrieg. Und auch eine Goldman-Sachs-Studie legt nahe, das sich die Verluste für die US-amerikanische Wirtschaft auf rund 90 Milliarden US-Dollar summieren könnten: Auch aufgrund der US-Zölle. Konkret lässt sich dies am Tourismus ablesen: 18 Prozent weniger Urlauber aus Kanada reisten dieses Jahr …Den vollständigen Artikel lesen ...
