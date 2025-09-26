Anzeige
Freitag, 26.09.2025
WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC
26.09.25 | 18:25
Oracle: Wie der Konzern den KI-Boom für sich nutzt und Investoren überzeugt

Oracle: Wie der Konzern den KI-Boom für sich nutzt und Investoren überzeugt


In einem hart umkämpften Cloud-Markt schärft Oracle sein Profil als wichtiger Infrastrukturpartner für die KI. Dieser Artikel beleuchtet, wie das Unternehmen von der steigenden Digitalisierung profitiert und welche strategische Rolle seine Partnerschaften dabei spielen. Einblicke in die Perspektive eines Unternehmens, das eine erfolgreiche Transformation meistert.

Aktuelle Entwicklungen und Quartalsergebnisse

Basierend auf den jüngsten Pressemitteilungen und Finanzberichten des Konzerns hat Oracle im September 2025 ein solides erstes Quartal des Geschäftsjahres 2026 gemeldet. Das Unternehmen verzeichnete ein starkes Wachstum in seinen Cloud-Diensten und der Lizenzunterstützung. Insbesondere der Bereich der Cloud-Infrastruktur, bekannt als Oracle Cloud Infrastructure (OCI), entwickelte sich zu einem entscheidenden Wachstumstreiber. Dieser Erfolg wurde von einer hohen Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Workloads angetrieben, die das Management in den jüngsten Telefonkonferenzen hervorgehoben hat. Die Anlegerperspektive konzentriert sich hier auf die erfolgreiche Transformation von einem klassischen Softwareanbieter zu einem relevanten Akteur im globalen Cloud-Markt.





