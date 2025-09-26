© Foto: BASF SEDie Deutsche Lufthansa will ihre Verwaltungskosten drastisch senken und plant, rund 20 Prozent der administrativen Stellen im gesamten Konzern abzubauen. Die Aktie zieht daraufhin kurz vor dem Wochenende anLaut gut informierten Quellen könnten bis zu 20 Prozent der rund 15.000 Mitarbeiter in der Verwaltung von den Entlassungen betroffen sein. Dies bestätigten mehrere Quellen aus dem Unternehmensumfeld gegenüber dem Handelsblatt. Vorstandsvorsitzender Carsten Spohr kündigte die Maßnahme am Freitag bei einer internen Veranstaltung an. Die Aktie reagiert am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen und legt zeitweise mehr als 2 Prozent zu. Laut Spohr müssen die Verwaltungskosten um 20 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen ...
