FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. September.
TERMINE UNTERNEHMEN:
10:00 Lufthansa, Kapitalmarkttag am Flughafen München
FRA: Totalenergies, Investorentag
TERMINE KONJUNKTUR
10:30 GBR: Geldmenge M4
10:30 GBR: Hypothekenzusagen
10:30 GBR: Konsumentenkredit
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
© 2025 dpa-AFX