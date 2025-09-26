In den USA wurde kurz vor der Beendigung der Steuergutschrift auf E-Autos das Aus für zwei Elektromodelle bestätigt. Zum einen stellt Honda die Produktion des Acura ZDX ein. Und auch der Nissan Ariya wird kein Modelljahr 2026 erhalten - zumindest für den US-Markt. Der Acura ZDX hatte dann nur ein sehr kurzes Leben: Die Honda-Marke hat das Modell erst im August 2023 vorgestellt und seit Anfang 2024 an Kunden ausgeliefert. Bei dem E-SUV handelt es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
