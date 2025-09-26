Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity-ETF verfolgt den Weltansatz: weniger USA, mehr Schwellenländer, Faktorstrategie. 2025 performte er damit erstmals den MSCI World aus. Als "ETF-Papst" ist Gerd Kommer seit Jahren bekannt. Vor hat er mit dem L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF (WKN: WELT0A) sogar sein eigenes Produkt an den Markt gebracht. Seit dem Start im Juni 2023 hat der Fonds eine respektable Rendite von 32 Prozent erzielt. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE