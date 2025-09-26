Anzeige
Dow Jones News
26.09.2025 18:21 Uhr
330 Leser
Artikel bewerten:
(1)

XETRA-SCHLUSS/DAX mit freundlichem Wochenausklang

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit freundlichem Wochenausklang

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag freundlich aus der Woche verabschiedet. Unterstützung kam von US-Inflationsdaten. Sie fielen exakt wie prognostiziert aus und sorgten damit für kein Störfeuer im Hinblick auf die Erwartung weiter sinkender Zinsen in den USA. Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 23.739 Punkte.

Für Gesprächsstoff sorgten neue Zollpläne von US-Präsident Trump. Der kündigte ab 1. Oktober unter anderem einen Zoll von 100 Prozent auf bestimmte importierte Pharmaprodukte an. Ausgenommen sein sollen davon nur Unternehmen, die Produktionsstätten in den USA errichten. Seitens der EU hieß es dazu, in der gemeinsamen Erklärung vom August sei eine "eindeutige und umfassende Obergrenze von 15 Prozent für EU-Exporte" festgehalten. Allerdings gab es auch andere Stimmen, die sich diesbezüglich nicht so sicher sind. Im DAX hingen die Pharmawerte Bayer und Merck zurück, Bayer schlossen unverändert, Merck gewannen 0,4 Prozent.

Trump kündigte außerdem einen Zoll von 25 Prozent auf importierte schwere Lkw an. Das sorgte für Druck auf Daimler Truck und Traton sorgte. Erstere verloren 1,8 Prozent, Traton verbilligten sich um 2,5 Prozent.

Das DAX-Schwergewicht SAP profitierte nicht davon, dass das Unternehmen im Geschäftsbereich National Security Services von der US-Armee einen Auftrag im Wert von 1 Milliarde Dollar erhalten hat. Hier dürfte noch nachgewirkt haben, dass SAP am Vortag ins Visier der EU-Kartellwächter geraten war. SAP schlossen unverändert.

Zu den Tagesfavoriten gehörten europaweit Aktien aus dem Versicherungssektor. DAX-Tagessieger waren Munich Re mit einem Plus von 3,9 Prozent. Für Allianz ging es um 2,5 Prozent nach oben.

Eine Kreisemeldung von Reuters, wonach Lufthansa den Abbau einiger Tausend Stellen plant, um Kosten zu senken, trieb den Lufthansa-Kurs um 1,6 Prozent nach oben. Der Konzern wolle 20 Prozent der Arbeitsplätze in der Verwaltung in den kommenden Jahren abbauen, die Maßnahmen würden auf dem Kapitalmarkttag am Montag bekannt gegeben, so der Bericht.

Gesucht waren Stahlaktien. Thyssenkrupp gewannen 3,6 Prozent, Salzgitter 5,2 Prozent. Auslöser waren Berichte, wonach die EU-Kommission Zölle von 25 bis 50 Prozent auf chinesischen Stahl und verwandte Produkte erheben will.

Brenntag gewannen 2,0 Prozent. Hier sorgte für Käufe, dass der aktivistische Investor Artisan Partners seine Beteiligung auf 15,86 Prozent von zuvor 10,06 Prozent erhöht hat. 

INDEX       zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX       23.739,47 +0,9%   +18,2% 
DAX-Future    23.856,00 +0,7%   +16,1% 
XDAX       23.727,19 +0,7%   +18,9% 
MDAX       29.986,85 -0,2%   +17,4% 
TecDAX      3.589,64 -0,6%   +5,7% 
SDAX       16.775,08 -0,2%   +22,5% 
zuletzt     +/- Ticks 
Bund-Future     128,24  +19 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
 
Index  Gewinner Verlierer unv.    Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX      27     12   1   1.733,4  44,7    3.904,6      55,5 
MDAX      24     26   0    316,9  24,3     639,7      24,9 
TecDAX     8     22   0    310,0  15,1     926,8      18,2 
SDAX      33     35   2     60,8   6,4      95,3      6,8 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

