26.09.2025 / 18:15 CET/CEST

Köln, 26. September 2025 - Der Vorstand der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, "Gesellschaft") passt auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 die Planung für das laufende Geschäftsjahr 2025 an.



Die Gesellschaft wird die zu Jahresbeginn kommunizierte Planung von EUR 28-30 Mio. Umsatz und EUR 1,5-2,5 Mio. EBITDA voraussichtlich nicht erreichen. Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2025 nunmehr Umsatzerlöse von EUR 25-26 Mio. bei einem EBITDA von EUR 0,4-1,0 Mio. (und damit weiterhin eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (Umsatzerlöse 2024: EUR 22,5 Mio. und EBITDA 2024: EUR 0,5 Mio.).



Das Kerngeschäft der Fahrschülerausbildung, das für rund 80% der Umsatzerlöse verantwortlich ist, entwickelt sich deutlich positiv, während das Geschäft in der Berufskraftfahrer- und Fahrlehrerausbildung, wie im Halbjahresbericht kommuniziert, unter der ursprünglichen Planung liegt. Das Geschäft mit Fahrsimulatoren liefert erstmalig einen substanziellen Umsatzbeitrag, wenngleich das volle Potenzial noch nicht ausgeschöpft werden kann. Maßgeblich für diese Entwicklung ist auch die weiterhin ausstehende Novelle der Fahrschülerausbildung, die Investitionsentscheidungen und Nachfrage in mehreren Geschäftsbereichen bremst.





__________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SEDie 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Düsseldorf) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 60 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.



Ihr Ansprechpartner: Dr. Andreas Günther

Kontakt: ir@123fahrschule.de

Mehr Infos: https://www.123fahrschule.de/investor-relations



Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf der 123fahrschule SE sowie auf künftige Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Vorstands der 123fahrschule SE, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs der 123fahrschule SE liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der 123fahrschule SE (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Die 123fahrschule SE übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, es sei denn, sie ist gesetzlich hierzu verpflichtet.





