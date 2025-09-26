Die Begegnung der Tech-Elite mit Donald Trump im Weißen Haus gibt Anlass zur Besorgnis: Wie viel Unabhängigkeit bleibt den Silicon-Valley-Milliardären? Fragen an Kapitalmarktexperte Stefan Riße.Riße warnt im Interview mit wO TV, dass die Entscheidung, sich Trump zuzuwenden, nicht nur moralische, sondern auch langfristige wirtschaftliche Risiken birgt. Die prominenten Tech-Größen wie Mark Zuckerberg und Bill Gates, einst Gegner von Trump, versuchten jüngst, sich mit dem Präsidenten gut zu stellen - eine Zurschaustellung von Opportunismus, die Riße als gefährlich einstuft. Statt sich gegen die politische Ausrichtung des Präsidenten zu stellen, wie es ihrer ursprünglichen Haltung entsprochen …Den vollständigen Artikel lesen ...
