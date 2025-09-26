© Foto: wallstreetOnline/KIKünstliche Intelligenz befindet sich laut einem führenden US-Investor in der Anfangsphase eines "Superzyklus", der 20 Jahre dauern könnte."Wir befinden uns in den allerersten Phasen, im dritten oder vierten Jahr dieses KI-Superzyklus. Und es wird wahrscheinlich ein 20-jähriger Superzyklus sein. Vielleicht ein 15-jähriger, aber er wird die Welt verändern", sagt Raj Ganguly, Mitbegründer und Co-CEO der Venture-Capital-Firma B Capital, gegenüber CNBC. Ein Superzyklus wird üblicherweise als eine lange Periode anhaltenden Wachstums in einem Markt definiert. Der KI-Superzyklus werde "die Welt in jeder Hinsicht verändern", so Ganguly, zum Beispiel in der Entwicklung von Medikamenten oder auf dem …Den vollständigen Artikel lesen ...
