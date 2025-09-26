Wie ist es um die Arbeitsbedingungen im weltweit größten iPhone-Werk in China bestellt? Problematisch, so das Urteil einer Arbeitsrechtsorganisation nach verdeckten Ermittlungen dort. Das Foxconn-Werk im chinesischen Zhengzhou ist das größte iPhone-Werk der Welt. Rund 200.000 Arbeiter:innen sind dort zur Hochsaison an der Herstellung der neuesten iPhones beteiligt. Eine Arbeitsrechtsorganisation hat dort undercover die Arbeitsbedingungen der Bediensteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
