© Foto: stadtratte - stadtratte/Shotshop

Nach einer vielversprechenden Rallye zu Beginn des Jahres scheint der polnische Zloty nun ins Straucheln geraten zu sein. Das hat auch gute Gründe.Am Anfang des Jahres hatte der polnische Zloty noch allen Grund zur Freude. Die Währung konnte in den ersten Monaten 2025 gegenüber dem US-Dollar und dem Euro kräftig zulegen. Doch gegenüber der Gemeinschaftswährung war die Siegesserie schon Ende Februar zu Ende und seit mittlerweile drei Monaten zeigt der Zloty auch zum Greenback keine nennenswerten Fortschritte mehr. Eine der Hauptursachen für die jüngste Schwäche des Zloty sind die geopolitischen Spannungen, die das Land betreffen. Die Ungewissheit rund um den Krieg in der Ukraine sowie die …