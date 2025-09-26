Solana unter Verkaufsdruck: Fitness-Gigant investiert trotz Marktschwäche Millionen

Der Kryptomarkt zeigt sich weiterhin angeschlagen und die Korrektur setzt sich fort. Besonders Solana steht unter erheblichem Druck: Mit einem Tagesverlust von rund drei Prozent und einem dramatischen Wochenminus von fast 20 Prozent rückt die psychologisch wichtige Marke von 200 US-Dollar erneut in den Fokus. Das Momentum hat spürbar nachgelassen und die Anleger zeigen sich zunehmend nervös. Dennoch bleibt das institutionelle Interesse hoch, da Projekte wie die neue Solana-Treasury von Fitell frische Impulse in den schwächelnden Markt bringen.

Fitell etabliert 100-Millionen-Dollar Treasury für Solana

Die australische Fitell Corporation hat einen bedeutenden strategischen Schritt unternommen und den Grundstein für eine neue digitale Vermögensstrategie gelegt. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen, das bislang als Anbieter von Fitness- und Wellnessprodukten bekannt war, gab den Kauf von rund 46.000 Solana (SOL) im Gegenwert von etwa 10 Millionen US-Dollar bekannt. Diese Investition markiert den Auftakt einer umfassenden Solana-Treasury, die mit einer beeindruckenden Finanzierungslinie von bis zu 100 Millionen US-Dollar ausgestattet ist.

CEO Sam Lu betont, dass die schnelle Umsetzung des Vorhabens die strategische Neuausrichtung des Unternehmens unterstreicht. Das erklärte Ziel geht weit über das reine Akkumulieren von SOL hinaus: Durch Staking und dezentrale Finanzstrategien sollen kontinuierliche Erträge erzielt werden. Bis zu 70 Prozent der Mittel aus den einzelnen Finanzierungstranchen sollen direkt in Kryptowährungen fließen, während der Rest für den Ausbau der On-Chain-Aktivitäten und die Deckung operativer Kosten vorgesehen ist.

Strategische Neuausrichtung mit DeFi-Fokus und Expertenteam

Ein entscheidender Baustein der Strategie ist die Ernennung erfahrener Digital-Asset-Experten wie David Swaney und Cailen Sullivan, die die Treasury-Strategie entwickeln und insbesondere den Bereich DeFi und strukturiertes Yield-Management vorantreiben sollen. Um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten, werden Custody und Staking über renommierte institutionelle Anbieter wie BitGo abgewickelt.

Mit diesem ambitionierten Schritt positioniert sich Fitell als Vorreiter in Australien und betrachtet Solana nicht nur als Vermögenswert, sondern als strategisches Ökosystem mit langfristigem Potenzial. Weitere umfangreiche Investitionen sind bereits in Planung. Australien erhält damit einen führenden Solana-Player in puncto Treasury-Strategie, der sogar eine Umfirmierung zu "Solana Australia Corporation" anstrebt und seine komplette Identität dem Blockchain-Ökosystem widmen möchte.

Snorter Trading-Bot sammelt über 4 Millionen im Presale

Der Presale von Snorter stößt derweil auf außergewöhnlich starkes Interesse und hat bereits mehr als 4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das innovative Projekt möchte den Kryptohandel über Telegram revolutionieren und gleichzeitig den Zugang zu professionellen Trading-Tools einer breiteren Nutzerschicht zugänglich machen. Die Entwicklung automatisierter Handelslösungen gehört zu den auffälligsten Trends des aktuellen Kryptomarkts.

Snorter verbindet hochentwickelte Datenanalyse mit unkomplizierter Bedienung durch eine ausgeklügelte Bot-Architektur, die Mempool-Daten, Wallet-Bewegungen und Smart-Contract-Informationen in Echtzeit verarbeitet. Mit dem nativen Token SNORT erhalten Nutzer nicht nur Zugang zum Bot, sondern profitieren auch von reduzierten Handelsgebühren von nur 0,85 Prozent. Das Funktionsspektrum umfasst unbegrenzte Snipes, Governance-Rechte und erweiterte Analyseinstrumente, ergänzt durch ein attraktives Staking-Modell mit derzeit beeindruckenden Renditen von rund 115 Prozent APY.

Direkt zur Snorter Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.