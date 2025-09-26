© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press WireMicrosoft profitiere von der boomenden KI-Branche und der starken Cloud-Plattform Azure. Morgan Stanley hebt das Kursziel für Microsoft an und sieht weiteres Potenzial für Wachstum.Microsoft bleibt auf Erfolgskurs: Das Unternehmen profitiert laut Morgan Stanley zunehmend von der boomenden KI-Branche und seiner starken Position im Cloud-Markt. Die US-Investmentbank hat ihre Kaufempfehlung für die Microsoft-Aktie bestätigt und das Kursziel von 582 auf 625 US-Dollar erhöht. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent, gemessen am Schlusskurs an der Nasdaq von 507,03 US-Dollar am Donnerstag. Laut Analyst Keith Weiss werde das Wachstum des Unternehmens durch mehrere Faktoren …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE