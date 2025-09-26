© Foto: Luis Soto - ZUMA Press WireSpanische Aktien gehören in diesem Jahr zu den Überfliegern. Der IBEX-Index legte bisher um rund 30 Prozent zu - nur China liegt noch davor, die US-Indizes mit ihren KI-Überfliegern konnten nicht mithalten.Vom Krisenland zum Börsenstar: Während europäische Aktien im laufenden Jahr im Schnitt um etwa 12 Prozent gestiegen sind, profitieren Spanien und Italien von einem klaren Vorsprung gegenüber den Kernmärkten Deutschland und Frankreich. In einer neuen Studie heben Barclays-Strategen hervor, dass Spaniens Investmentcase weiterhin überzeugt. Grund Nummer eins: Die Wirtschaft wächst schneller als im restlichen Euroraum. Für 2025 wird ein BIP-Anstieg von 2,7 Prozent erwartet, im Vergleich zu …Den vollständigen Artikel lesen ...
