An der Wall Street läuft es seit der Finanzkrise meistens wie auf Schienen. Klar, Big Tech liefert Börsenrekordgewinne, die Margen steigen, die Fed hat mit billigem Geld nachgeholfen. Doch ein anderer Faktor wird häufig übersehen - und könnte der eigentliche Treibstoff sein. Es geht um eine Entwicklung, die seit Jahren wirkt.Knappheit. Weniger Aktien, mehr Nachfrage. Michael Cembalest, Strategie-Chef bei JPMorgan Asset Management, nennt das laut MarketWatch einen der "meistunterschätzten Faktoren". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
