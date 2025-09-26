Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 26 septembre/September 2025) - CSE market and offices will be closed on Monday, October 13, 2025 for Thanksgiving Day. Regular trading hours for CSE will resume on Tuesday, October 14, 2025.

Trade and settlement dates are below.

Le marché et les bureaux du CSE seront fermés le lundi 13 octobre 2025 pour le Jour de l'Action de grâce. Les heures normales de négociation du CSE reprendront le mardi 14 octobre 2025.

Les dates de transaction et de règlement sont les suivantes:

Holiday/Jour de Congé Trade Date/

Commerce Date Settlement date/

Date de Règlement Thanksgiving Day/ Jour de l'Action de Grâce

Le 13 OCT 2025 Le 10 OCT 2025 Le 14 OCT 2025

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)