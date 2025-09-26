Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 26 septembre/September 2025) - CSE market and offices will be closed on Monday, October 13, 2025 for Thanksgiving Day. Regular trading hours for CSE will resume on Tuesday, October 14, 2025.
Trade and settlement dates are below.
_________________________________
Le marché et les bureaux du CSE seront fermés le lundi 13 octobre 2025 pour le Jour de l'Action de grâce. Les heures normales de négociation du CSE reprendront le mardi 14 octobre 2025.
Les dates de transaction et de règlement sont les suivantes:
Holiday/Jour de Congé
Trade Date/
Settlement date/
Thanksgiving Day/ Jour de l'Action de Grâce
|Le 10 OCT 2025
|Le 14 OCT 2025
If you require further information on the holiday schedule, please contact CSE Market Operations at Marketops@thecse.com or 416-306-0772.
Si vous avez besoin de plus amples informations sur le calendrier des jours fériés, veuillez contacter le service des opérations de marché du CSE à l'adresse suivante Marketops@thecse.com ou au numero de telephone 416-306-0772.
SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)