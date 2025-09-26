© Foto: Manuel Balce Ceneta - AP ImagesDer Vermögensverwalter VistaShares hat den prominenten Investor Bill Ackman ausgesucht, um dessen Strategie im neuesten börsengehandelten Fonds nachzubilden.Der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF (ACKY.P) feierte bereits am 09. September sein Debüt - inmitten eines Booms solcher Fonds, die entweder direkt von Star-Investoren verwaltet werden oder deren Portfolios nachbilden. Er folgt auf den VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF (OMAH.P), der die Beteiligungen des legendären Investors und Milliardärs Warren Buffett abbildet und innerhalb von sechs Monaten seit seinem Start rund 475 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. "Wir haben Dutzende von Managern mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
