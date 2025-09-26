Die Börsen- und Gaming-Welt blickt nach Kalifornien: Electronic Arts könnte schon nächste Woche Geschichte schreiben. Laut einer renommierten US-Finanzzeitung steht der Spielekonzern kurz vor einer Privatisierung durch Investoren wie Silver Lake und den Public Investment Fund aus Saudi-Arabien. Bewertet würde EA dann mit bis zu 50 Milliarden Dollar - die Aktie springt um 15 Prozent. Aber was ist dran, und wie passt das ins große Bild?Electronic Arts, Macher von Blockbuster-Franchises wie FC (früher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär