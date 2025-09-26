Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 26 septembre/September 2025) - Further to bulletin 2025-0928, Stearman Resources Inc. (the "Issuer"), has confirmed a delay to the previously announced name change.
For further details, please see the Issuers news release.
_________________________________
Suite au bulletin 2025-0928, Stearman Resources Inc. (l'« Émetteur ») a confirmé un retard dans le changement de nom annoncé précédemment.
Pour plus de détails, veuillez consulter le communiqué de presse de l'Émetteur.
|Symbol/ Symbole :
|STMN
|CUSIP :
|85800E 10 2
|ISIN :
|CA 85800E 10 2 5
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)