Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 26 septembre/September 2025) - Further to bulletin 2025-0928, Stearman Resources Inc. (the "Issuer"), has confirmed a delay to the previously announced name change.

For further details, please see the Issuers news release.

_________________________________

Suite au bulletin 2025-0928, Stearman Resources Inc. (l'« Émetteur ») a confirmé un retard dans le changement de nom annoncé précédemment.

Pour plus de détails, veuillez consulter le communiqué de presse de l'Émetteur.

Symbol/ Symbole : STMN CUSIP : 85800E 10 2 ISIN : CA 85800E 10 2 5

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)